Custovic keert terug bij Oostende: "Ik geloof 200 procent in goeie afloop"

Maandag werd Dennis van Wijk ontslagen bij KV Oostende, dinsdag werd een akkoord bereikt met Adnan Custovic als nieuwe T1 en woensdag - vandaag - stond Custovic een eerste keer op het trainingsveld.

"De situatie is delicaat, maar ik geloof voor 200 procent in een goeie afloop", verklaarde Custovic, die vooral mentaal oplapwerk lijkt te hebben bij de voorlaatste in het klassement.

"De ploeg was goed aan het seizoen begonnen, maar dit team heeft zijn zelfvertrouwen verloren. De jongens moeten vergeten wat er gebeurd is en moeten vooruit kijken."

Custovic was in 2018 al aan de slag bij KVO, maar werd toen ontslagen. "Toen zaten er bij KVO allemaal andere mensen. Daarom kon ik nu terugkeren. Anders zou dat geen optie geweest zijn. Al heb ik nu geen tijd om terug te kijken. We moeten vooruit."

Kan hij al vooruit kijken naar zijn eigen toekomst? Custovic combineert deze opdracht met zijn rol als assistent bij de Bosnische nationale ploeg. Zijn contract bij KVO loopt tot eind mei. "Als ik langer mag blijven, zou dat fijn zijn. Maar ik ben met het heden bezig en niet met het verleden of de toekomst."