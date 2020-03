AA Gent schrapt signeersessie: "Gevolgen van besmetting zouden heel groot kunnen zijn"

"Hoewel de kans minimaal is, is het risico op besmetting altijd aanwezig bij een dergelijk gebeuren", legt AA Gent uit. "Op zich niet dramatisch, maar de gevolgen van een besmetting zouden voor de club wel heel groot kunnen zijn gezien de maatregelen die dan genomen dienen te worden."

"Wanneer slechts één speler of speelster besmet zou zijn, moet immers de volledige spelersgroep voor 14 dagen in quarantaine en dan is de competitie voor ons voorbij. Dat risico willen we niet nemen. Wij excuseren ons voor eventuele ongemakken en danken onze supporters voor het begrip."