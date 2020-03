“Zelfs de bus krijgt Mourinho niet meer geparkeerd”

FA Cup als doel

Maar een trofee pakken bij Tottenham lijkt moeilijker dan een huis bouwen. De laatste 30 jaar pakten de Spurs met de "kleine" League Cup in 2008 slechts één prijs. Een hele generatie Tottenham-fans wacht dus tot een kapitein een belangrijke beker in de lucht kan steken. En daar moet Mourinho verandering in brengen.

Nu lijkt die Europese campagne einde verhaal. In de heenmatch van de 1/8e finales verloor het thuis van RB Leipzig met 0-1 en moet het bij de Duitse nummer 2 gaan stunten om in het toernooi te blijven. Als Mourinho in zijn eerste half jaar zijn reputatie van prijzenpakker meteen eer wil aandoen, lijkt de FA Cup dan ook de enige weg naar succes.

Het nietige Colchester uit de 4e klasse bezorgde Tottenham al in september het schaamrood op de wangen met de uitschakeling in de League Cup. In de Champions League werd de 2e ronde wel gehaald, maar staat in de geschiedenisboeken wel een vernederende 0-7-nederlaag tegen Bayern München.

Druk op de ketel vanavond in het fonkelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium. De ploeg uit Noord-Londen ontvangt in de 5e ronde van de FA Cup hekkensluiter Norwich en niets minder dan kwalificatie zal de gemoedsrust van de fans kalmeren. Tottenham ziet immers in grote vaart enkele objectieven aan de neus voorbijgaan.

Wisselvallig in Premier League

Als Tottenham zich niet dringend herpakt, dreigt dus de Europa League of in het slechtste geval geen Europees voetbal. Voorlopig is de achterstand op nummer 4 Chelsea met 5 punten nog binnen handbereik, maar minstens 5 andere clubs azen nog op dat 4e Engelse CL-ticket. Veel speling op mislukking heeft José Mourinho dus niet meer.

Aanval onthoofd, middenveld te licht

Tot zover het minder slechte nieuws. Mourinho mag dan wel vaak verblijven in de Spurs Lodge op het Hotspurs Way Training Centre – om 7u in de ochtend wordt hij vaak gesignaleerd op het bureau – zijn nachten zullen vaak nachtmerries opleveren, want in alle linies moet de Portugees oplossingen zoeken.

Defensie kwetsbaar

Tegen Wolverhampton maakte de Spurs-defensie een bijzonder slechte beurt. Dat Jan Vertonghen geen vaste waarde meer is, is geen nieuws meer. Maar nu hield Mourinho ook die andere Rode Duivel, Toby Alderweireld, op de bank. Dat Alderweireld in een duel tegen een rechtstreekse concurrent (Wolverhampton staat 6e) rust kreeg met het oog op de komende matchen, bleek een doorn in het oog.

Alderweireld in, Vertonghen out

Met de voeten vooruit

Al bij zijn 2e periode bij Chelsea en later bij Manchester United werd Mourinho verweten het nieuwe moderne voetbal niet meer te begrijpen. Enkele jaren geleden waren Liverpool en Manchester City zowat de enige Engelse ploegen die aan een versmachtend tempo voetbalden, nu eigenen heel wat ploegen zich dat toe en heeft Mourinho met zijn klassieke verdedigende aanpak werk aan de winkel.

BBC-analist Jermaine Jenas ging in het weekend met de voet vooruit. “Ik kan me niet meer herinneren, ondanks behoorlijke resultaten, wanneer Tottenham nog eens goed speelde. Er is geen systeem, geen identiteit. Lange bal? Korte combinatie? Tussen de lijnen? Via de flanken? Ik zie het allemaal niet. En dan al dat gewissel in de defensie? Nee, Tottenham is het slechtste team van alle ploegen die jacht maken op dat CL-ticket”, klonk het bikkelhard.

Het laatste woord is voor Mourinho zelf. “De enige keer dat ik tijdens het seizoen bij een club moest overnemen was in Porto”, verdedigt hij zich. “Het eerste half jaar was matig, het jaar daarop heel goed en het jaar daarna historisch (in 2004 won Porto titel, beker en de Champions League, sw). Dus laten we nu niet dramatiseren en vechten voor wat we waard zijn. Volgend seizoen denk ik dat we beter zullen zijn”.

Toch vanavond maar Norwich opzijzetten om geen muiterij binnen de Spurs-familie te krijgen…