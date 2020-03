100 dagen voor het EK: het weerbericht van de Rode Duivels

Op vrijdag 12 juni spelen Turkije en Italië in Rome de openingsmatch van het Europees kampioenschap voetbal. Een dag later beginnen de Belgen aan het toernooi met een match in Sint-Petersburg tegen Rusland. 100 dagen in het voetbal zijn een eeuwigheid, maar als we de stand van zaken van de Rode Duivels nu opmaken zie ik een zonnetje, maar ook wat sluierwolken. Neemt de bewolking toe? Of klaart de hemel op de komende weken? Als de Belgen de Europese titel willen veroveren op 12 juli in het Wembleystadion zullen ze top moeten zijn. Dan zullen ze hun allerhoogste niveau moeten halen zoals op het WK tegen Brazilië.

En daar heb je sleutelspelers voor nodig. Momenteel draait het goed tot zeer goed bij die mannen, behalve bij eentje.

Peter Vandenbempt telt af naar het Europees kampioenschap.

Stralende zon: Courtois, De Bruyne, Witsel en Lukaku

De keeper moet top zijn. En op dat vlak staan we er nog beter voor dan 2 jaar geleden. Thibaut Courtois haalt minstens het niveau van in Rusland.

Naast hem heeft Simon Mignolet een grote stap voorwaarts gezet. Hij speelt weer én hij haalt een topniveau ook. Niet alleen in onze competitie, maar ook in de Champions en in de Europa League. Ook op het middenveld schijnt de zon volop. Axel Witsel speelt een uitstekend seizoen in Dortmund. Hij is er de vaste man.

Youri Tielemans heeft zich geweldig ontwikkeld in de Premier League bij Leicester. Rond Nieuwjaar kende hij een dip, maar nu draait hij met veel présence weer volop mee in een veeleisende competitie.

Over Kevin De Bruyne hoef ik het nauwelijks te hebben. Die vliegt momenteel over het veld. Hij wordt niet ten onrechte de beste man ter wereld op zijn positie genoemd. En voorin verloopt alles naar wens voor Romelu Lukaku. Misschien is hij zelfs nog beter geworden dan 2 jaar geleden. Hij speelt alleszins met een stevige brok vertrouwen. Lukaku is een aanvaller waarvoor ze ons benijden. Misschien moeten we een stolp over hem zetten.

Peter Vandenbempt: "Romelu Lukaku is een aanvaller waarvoor ze ons benijden. Misschien moeten we een stolp over hem zetten."

Benteke beste back-up voor Lukaku

Naast Romelu Lukaku wordt het wel een stuk moeilijker. Er is de revival van Christian Benteke. Hij staat weer op het terrein bij Crystal Palace en is voor mij momenteel de beste back-up voor Lukaku. Ik had gedacht dat hij zich in Brugge naar het EK zou spelen, maar nu doet hij toch nog een poging in Londen. Michy Batshuayi vind ik de betere afwerker. Hij valt geweldig goed in, maar nu speelt hij nauwelijks bij Chelsea. En als hij zijn kans krijgt, grijpt hij ze niet meer. Het lijkt alsof hij het nog altijd niet begrepen heeft. Ook Divock Origi is een randgeval. Hij kent zijn rol als invaller bij Liverpool, maar overtuigen doet hij ook niet elke match.

Regenweer: Eden Hazard en Vincent Kompany

Als de Rode Duivels willen meedingen naar de Henri Delaunay-beker zullen ze over een Eden Hazard in topvorm moeten beschikken, een Hazard zoals in de WK-match tegen Brazilië. Toen speelde hij outstanding.



Dan zal Hazard wel nog moeten spelen bij zijn club Real Madrid. Als Hazard pas fit geraakt in de voorbereiding zal Roberto Martinez de groepswedstrijden tegen Rusland, Denemarken en Finland moeten gebruiken om hem op snee te krijgen. Dat kan, maar ideaal vind ik het niet. Het wordt de komende weken dus hout vasthouden, want de paraatheid van Hazard gaat mee het succes van de Belgen bepalen. Als alles potdicht zit, heb je hem nodig om iets te forceren met een individuele actie. Dat doet Hazard beter dan De Bruyne. Teams als Rusland en Denemarken gaan op het EK voor doel liggen en de ruimtes dichttimmeren tegen België. En dan komt Eden Hazard van pas. Met een uitzonderlijke actie kan hij 3 of 4 tegenstanders in de wind zetten. Achterin moet een topverdediger staan. Vincent Kompany is de beste van allemaal, maar hij roept vragen op. Blijft hij fit? Haalt hij zijn niveau? En wat betekent Play-off II - waar ik wel van uitga voor Anderlecht - in plaats van de Premier League of de intensiteit van Play-off I? Over Nacer Chadli stel ik me net dezelfde vragen als over zijn Kompany. Geraakt hij weer topfit? Hoe vaak speelt hij de komende maanden? Wat betekent Play-off II voor hem?

Peter Vandenbempt: "Als alles potdicht zit, heb je Hazard nodig om iets te forceren met een individuele actie. Dat doet hij beter dan De Bruyne."

Alderweireld in de rol van Kompany

Als iemand de rol van Vincent Kompany moet overnemen, kijk ik naar Toby Alderweireld. Hij blijft overeind in een ploeg die het niet altijd makkelijk heeft.

Daarnaast heb je Thomas Vermaelen. Zelfs als hij weinig speelt, acteert hij op topniveau bij de Rode Duivels.

En hoe ontwikkelt Jan Vertonghen zich de komende weken? Blijft hij wisselspeler bij Tottenham? Of hij kan hij zich weer in de ploeg spelen onder José Mourinho? Reservespelers Boyata, Denayer en Kabasele hebben vooruitgang geboekt, maar over toernooi-ervaring beschikken ze nauwelijks.

Bewolking: Carrasco, Castagne en Thorgan Hazard

De linkerflank is een knelpuntberoep. Thorgan Hazard was eerste keuze, maar sinds half december is zijn productiviteit wat stilgevallen. Misschien heeft hij het in Dortmund wat moeilijker met de komst van Haaland. Daardoor voetbalt het team enigszins anders.

Voor Yannick Carrasco koester ik weer hoop. Bij Atletico Madrid sprokkelt hij meer en meer speelminuten, vorig weekend begon hij in de basis bij Espanyol (1-1). Als hij zich kan plooien naar de richtlijnen van Simeone krijgen we misschien een topfitte Carrasco op het EK.

Op de rechterflank is Timothy Castagne zijn plaats kwijtgespeeld bij zijn club Atalanta. Thomas Meunier (PSG) geniet momenteel nog de voorkeur. En tot slot wil ik ook Marouane Fellaini niet vergeten. Hij kan wel eens onze deus ex machina worden over 100 dagen. Fellaini beschikt over een uniek profiel én vooral: hij boezemt angst in bij de tegenstander.

Peter Vandenbempt: "Voor Yannick Carrasco koester ik weer hoop. Bij Atletico Madrid sprokkelt hij meer en meer speelminuten."

Graag duidelijkheid over bondscoach voor toernooi

De bondscoach is einde contract. Over zijn toekomst schept hij best voor het toernooi klaarheid en die zal er ook zijn. Alleen maar omdat hij dan niet voortdurend vragen hoeft te beantwoorden tijdens het EK.

En als de bondscoach niet bijtekent, zal er ook duidelijkheid zijn voor het kampioenschap. Want wachten op een club doe je niet tot in juli. Dan zijn de interessante vacatures al ingevuld.