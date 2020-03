100 dagen voor het EK: de Duivelse dilemma's nu al afgewogen

Doelmannen

De zekerheden

Thibaut Courtois (27 jaar / Real Madrid / 79 caps) Simon Mignolet (31 jaar / Club Brugge / 23 caps)

Koen Casteels (27 jaar / Wolfsburg / 0 caps)

Casteels was erbij op het vorige WK als 3e doelman en bondscoach Martinez houdt graag vast aan zijn vaste kern. Hij deed bovendien al een pak ervaring op bij Wolfsburg. -



Voor een doelman is hij behoorlijk blessuregevoelig.

Hendrik Van Crombrugge (27 jaar / Anderlecht / 0 caps)

+ Van Crombrugge is een van de weinige lichtpuntjes bij Anderlecht dit seizoen. Hij is het afgelopen jaar ook een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. - Op het hoogste niveau heeft Van Crombrugge amper ervaring.

Matz Sels (28 jaar / Straatsburg / 0 caps)

+ Sels is een van de sterkhouders bij Straatsburg. - Bij Straatsburg loopt hij niet echt in de kijker, zeker niet in België. Hij dreigt wat vergeten te worden.

Centrale verdedigers

De zekerheden

Toby Alderweireld (31 jaar / Tottenham / 98 caps) Jan Vertonghen (32 jaar / Tottenham / 118 caps) Dedryck Boyata (29 jaar / Hertha Berlijn / 17 caps) Vincent Kompany (33 jaar / Anderlecht / 89 caps) Thomas Vermaelen (34 jaar / Vissel Kobe / 78 caps)

Jason Denayer (24 jaar / Lyon / 12 caps)

+ Met Lyon deed Denayer ervaring op op het allerhoogste niveau, zoals bijvoorbeeld onlangs nog tegen Cristiano Ronaldo in de Champions Leauge. Hij schopte het er zelfs tot aanvoerder. - Denayer heeft de reputatie niet altijd even secuur te zijn. Roberto Martinez lijkt het meer te hebben voor Dedryck Boyata, ook al speelt die bij Hertha Berlijn op een lager niveau.

Christian Kabasele (29 jaar / Watford / 2 caps)

+ Kabasele is sterk bezig bij Watford, een van de revelaties in de terugronde in Engeland. - Hij lijkt niet echt in beeld bij de bondscoach. Hij was er verrassend bij op het EK 2016, maar raapte sindsdien maar 2 interlands op. Een teken aan de wand.

Björn Engels (25 jaar / Aston Villa / 0 caps)

+ Engels zette een grote stap naar de Premier League, waar hij in zijn debuutseizoen meteen veel speelminuten krijgt. - Met 52 tegengoals heeft Aston Villa statistisch gezien de slechtste defensie in de Premier League. Engels lijkt ook helemaal niet in beeld bij Martinez.

Brandon Mechele (27 jaar / Club Brugge / 1 cap)

+ Een vaste waarde bij Club Brugge, waar hij dit seizoen ervaring opdeed op het hoogste niveau. De bondscoach is een fan van de robuuste en secure Mechele. - Mechele wordt in de Belgische competitie amper defensief getest. Misschien is hij de centrale verdediger te veel, aangezien ook Dendoncker een rijtje terug geschoven kan worden.

Sebastiaan Bornauw (20 jaar / Keulen / 0 caps)

+ Doorbraakseizoen bij Keulen, waar hij ook regelmatig zijn doelpuntje meepikt. Bornauw kan een wissel voor de toekomst zijn. - Hij werd nog geen enkele keer opgeroepen. Het EK lijkt te vroeg te komen voor Bornauw, die amper internationale ervaring heeft.

Zinho Vanheusden (20 jaar / Standard / 0 caps)

+ Hij is op jonge leeftijd al de patron van de verdediging bij Standard. Zowat alle waarnemers zien in hem een toekomstige Rode Duivel. Waarom nu dan al niet? - Voorlopig lijkt Martinez Vanheusden nog geen kans te geven, ook al omdat hij onontbeerlijk was bij de Belgische beloften. Vanheusden mist uiteraard ervaring op het hoogste niveau en is bovendien blessuregevoelig.

Vleugelspelers

De zekerheden

Thomas Meunier (28 jaar / PSG / 40 caps) Yannick Carrasco (26 jaar / Atletico Madrid / 41 caps) Thorgan Hazard (26 jaar / Dortmund / 26 caps)

Timothy Castagne (24 jaar / Atalanta / 6 caps)

+ Castagne heeft een interessant profiel, ook omdat hij desnoods op links uitgespeeld kan worden. Hij is het enige alternatief als doublure voor Meunier. - Atalanta doet het dit seizoen opnieuw uitstekend, ook in Europa, maar Castagne sprokkelt de laatste weken een pak minder speelminuten.

Nacer Chadli (30 jaar / Anderlecht / 59 caps)

+ Chadli is de voorbije jaren een vaste waarde bij de nationale ploeg, ook al dankzij zijn polyvalentie. - Door naar Anderlecht terug te keren, heeft hij een stapje teruggezet. Hij lijkt een certitude, maar is ook vaak geblesseerd en dat kan hem parten spelen.

Adnan Januzaj (25 jaar / Real Sociedad / 12 caps)

+ Januzaj was erbij op het vorige WK - zijn omstreden goal tegen Engeland is onvergetelijk - en hij kan zowel op links als rechts uit de voeten. - Januzaj is defensief een stuk minder dan zijn concurrenten, waardoor hij tegen sterkere teams een minder interessante optie is op de vleugel. Hij is ook wispelturig, ook bij zijn club Real Sociedad, waar hij pendelt tussen de bank en de basis.

Elias Cobbaut (22 jaar / Anderlecht / 1 cap)

+ Cobbaut was een verrassende nieuwe naam in de laatste selectie van Martinez. De verdediger van Anderlecht kan zowel centraal als op links uit de voeten, een bonus. - Cobbaut heeft amper ervaring op topniveau. Martinez houdt ervan om jonge kerels kansen te geven, maar als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden, is Cobbaut wellicht de dupe.

Middenvelders

De zekerheden

Axel Witsel (31 jaar / Dortmund / 105 caps) Youri Tielemans (22 jaar / Leicester City / 28 caps) Kevin De Bruyne (28 jaar / Manchester City / 74 caps) Leander Dendoncker (24 jaar / Wolverhampton / 6 caps)

Dennis Praet (25 jaar / Leicester City / 6 caps)

+ Praet was er de laatste selecties altijd bij, dus hij ligt in een van de bovenste lades bij Martinez. Hij heeft bij Leicester ook duidelijk een stap vooruit gezet dit seizoen. - Praet mag dan wel een stap gezet hebben bij Leicester, hij heeft wel nog altijd geen basisplaats verworven. Hij kan een beetje vanalles, wat een voordeel maar in de eindafrekening ook een nadeel kan zijn.

Leandro Trossard (25 jaar / Brighton / 0 caps)

+ Trossard lijkt een garantie voor doelpunten en assists, vorig seizoen bij Genk en nu ook bij Brighton. - Bij Brighton is Trossard niet altijd basisspeler. Hij is wel al opgeroepen, maar kreeg nog geen speelminuten, wat toch niet het beste laat verhopen voor zijn EK-kansen.

Yari Verschaeren (18 jaar / Anderlecht / 2 caps)

+ In amper een jaar tijd schoof Verschaeren van de U19 naar de beloften naar de A-ploeg op bij de Rode Duivels. Hij geldt als een van de grootste talenten in België en is, net als Tielemans enkele jaren geleden, een beetje de chouchou van Martinez. - Verschaeren is niet aan een geweldig seizoen bezig en werd ook nog eens afgeremd door een blessure. Hij zal eerst bij Anderlecht moeten bewijzen weer zijn oude niveau te halen als hij in aanmerking wil komen voor het EK.

Hans Vanaken (27 jaar / Club Brugge / 4 caps)

+ Hans Vanaken stak de voorbije jaren met kop en schouders boven iedereen uit in de Belgische competitie. Hij beschikt over de zeldzame mix van aangever én afwerker en is bovendien kopbalsterk. - Er blijven twijfels rond Vanaken hangen of hij het ook op het allerhoogste niveau kan waarmaken. Met ook nog De Bruyne en de broers Hazard, wat is zijn meerwaarde bij de Rode Duivels als je weet dat de plaatsjes duur zijn?

Mousa Dembélé (32 jaar / Guangzhou / 82 caps)

+ Een schat aan ervaring. Dembélé kan zowel defensief als offensief zijn steentje bijdragen. - Hij is officieel gestopt bij de Rode Duivels, maar zette onlangs de deur toch op een kier. Wel is niet duidelijk wat zijn huidige niveau is, aangezien hij al een tijdje in China speelt. Dembélé was ook niet altijd even gelukkig bij de nationale ploeg.

Marouane Fellaini (32 jaar / Shandong / 87 caps)

+ Fellaini heeft een uniek profiel én net als Dembélé een pak ervaring. - Ook Fellaini is eigenlijk al gestopt, maar ook hij heeft een mogelijke terugkeer voor het EK niet uitgesloten. Net als bij Dembélé speelt hij in China, dus ook zijn huidige niveau is een vraagteken.

Aanvallers

De zekerheden

Romelu Lukaku (26 jaar / Inter / 84 caps) Eden Hazard (29 jaar / Real Madrid / 106 caps) Dries Mertens (32 jaar / Napoli / 90 caps)

Divock Origi (24 jaar / Liverpool / 28 caps)

+ Hij bewees bij Liverpool al vaak een gedroomde supersub te zijn. Bovendien is Origi niet iemand die lastig doet, omdat hij op de bank moet zitten. - Hij lijkt een minder seizoen te draaien dan vorig jaar, toen hij onder meer in de Champions League beslissend was. Voor het WK verloor hij de concurrentiestrijd met Batshuayi.

Christian Benteke (29 jaar / Crystal Palace / 37 caps)

+ Na enkele moeilijke jaren vindt hij beetje bij beetje weer zijn draai bij Crystal Palace. Zijn profiel sluit ook het dichtste aan bij dat van Romelu Lukaku. - Enkele jaren geleden was Benteke een doelpuntenmachine, maar nu lijkt zijn neusje voor goals verstopt te zitten.

Michy Batshuayi (26 jaar / Chelsea / 29 caps)

+ Niemand bij de Rode Duivels kan beter van de bank komen om in de spits wat te gaan rommelen en de match alsnog te doen kantelen. - Batshuayi draait een moeilijk seizoen bij Chelsea, waar hij zelfs als supersub zelden van de bank komt.

Benito Raman (25 jaar / Schalke 04 / 1 cap)

+ Polyvalente aanvaller, die jaar na jaar een stap hogerop weet te zetten. Een type-Mertens. - Raman kende een sterke eerste seizoenshelft bij Schalke 04, maar is net als de rest van de ploeg na de winterstop weggedeemsterd.

Dodi Lukebakio (22 jaar / Hertha Berlijn / 0 caps)

+ Lukebakio was vorig seizoen een sensatie in de Bundesliga, onder meer met een hattrick tegen Bayern München. - Het ene seizoen is het andere niet. Dit jaar vindt hij een stuk minder de weg naar doel bij Hertha Berlijn. Lukebakio werd ook nog nooit opgeroepen door Martinez.

Maxime Lestienne (27 jaar / Standard / 0 caps)

+ Maxime Lestienne was er de laatste keren telkens bij bij de Rode Duivels. Als hij zijn dagje heeft, is hij onhoudbaar. - Hij heeft tegenwoordig steeds minder "zijn dagje". Er lijken spelers hoger in de pikorde te staan dan Lestienne op dit moment.

Obbi Oulare (24 jaar / Standard / 0 caps)