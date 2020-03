"Clijsters was af en toe indrukwekkend, maar het was nog niet genoeg voor 1e zege"

Haar 1e opslag was een pak beter dan in Dubai, de 2e een pak minder. Vanaf 3-3 begon de opslag wat te sputteren, in het 9e spel sloeg ze zelfs 3 dubbele fouten, zodat Konta de set kon afmaken met 6-3.

Kim speelt graag snel, dat is niet weg. Ze neemt nog altijd weinig tijd tussen de punten, het moet vooruitgaan. Ik moest wel glimlachen, toen ze in de 1e set enkele keren al klaarstond om aan het volgende spel te beginnen, terwijl Johanna Konta nog rustig op haar bankje zat en haar tijd nam.

Ik vond het mooi om te zien hoe gretig Kim Clijsters is om te verbeteren: in Dubai tegen Garbine Muguruza kwam ze traag op gang, tegen Johanna Konta startte ze heel agressief en zat ze wel meteen in de wedstrijd. Terwijl de service in Dubai nog niet draaide, sloeg ze nu in haar eerste 3 opslaggames al 7 aces.

"Moeite met return, te veel onbesuisde fouten en geen enkele breakkans"

Ik hoopte in de 2e set meer spanning te krijgen, zoals in Dubai. Toen ze daar 6-2 en 3-0 achterstond, knokte ze zichzelf terug in de match en kwam ze heel dicht bij setwinst. Nu dwong ze in de hele match geen enkele breakkans af. Konta speelde zo goed als foutloos, heel stabiel en gaf haar geen kans. Toen ze nog een versnelling hoger schakelde, moest Kim definitief afhaken.

Naast de snoeiharde flitsen zaten er net als in Dubai nog te veel onbesuisde fouten tussen, wat haar duidelijk ergert: ze weet dat ze tijd en geduld nodig heeft om weer op niveau te geraken, maar in haar hoofd zou ze liefst enkele stappen willen overslaan , denk ik.

"Met een betere loting krijgt ze misschien meer kans om vertrouwen op te doen"

Kim heeft af en toe, net als in Dubai, indrukwekkend tennis laten zien, met veel

kwaliteit en klasse, maar het is nog niet genoeg voor een 1e zege. In Dubai heb ik in de 2e set echt spelplezier gezien, met vuistjes en “come on”. Nu heb ik haar weinig zien genieten, het gezicht stond meestal strak. In Dubai kreeg ze Muguruza aan het twijfelen, nu had Konta alles te goed onder controle.

Konta had geen wedstrijd meer gewonnen sinds de US Open van 2019. Ze had nog niet gespeeld tegen Kim en was supergemotiveerd, dat speelt ook mee natuurlijk: niemand wil verliezen van de voormalige nummer 1 en grandslamkampioene, die op haar 36ste als mama van 3 terugkeert.

Kim heeft geen wedstrijd meer gewonnen sinds de US Open van 2012, maar zover af kan die 1e zege niet meer zijn. Ze heeft nu 2 keer gespeeld tegen een ex-top 5, daarvan winnen was nog te hoog gegrepen. Maar met een betere loting krijgt ze misschien meer kans om haar eigen spel te spelen en vertrouwen op te doen, zodat ze stabieler wordt en die foutjes eruit geraken. Op naar Indian Wells nu.