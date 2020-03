Weer pech bij Deceuninck-Quick Step: sleutelbeenbreuk bij Bert Van Lerberghe

De ziekenboeg van Deceuninck-Quick Step breidt snel uit. Gisteren meldde de Belgische ploeg dat Mikkel Honoré twee weken aan de kant staat met enkele breukjes in zijn rug, Bert Van Lerberghe is het volgende slachtoffer.

De 27-jarige West-Vlaming kwam vanmiddag in de GP Samyn op 90 kilometer van de aankomst ten val. Hij heeft zijn linkersleutelbeen gebroken en wordt vandaag nog geopereerd in Roeselare.

"We zetten net druk in het peloton en er was een kleine waaier. Van Lerberghe zat in de lijn aan de kant van de weg en op dat moment raakte een renner van de weg en hij nam Bert mee. Hij kwam ten val in een greppel en liep daar zijn blessure op. Erg jammer, want Bert stak in een goede conditie en was een renner die we goed konden gebruiken in de klassiekers", vertelt ploegleider Rik Van Slycke.

Van Lerberghe maakte afgelopen winter de overstap van Cofidis naar Deceuninck-Quick Step. De trainingsmakker van Yves Lampaert en co zou vooral fungeren als loods van sprinter Alvaro Hodeg.