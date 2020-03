Uit Iran gevluchte concurrent van Casse vecht voor Mongolië op de Spelen

Saeid Mollaei zal op de Olympische Spelen in Tokio onder Mongoolse vlag vechten. De judoka zorgde voor veel ophef toen hij zich op het WK opzettelijk liet verliezen tegen Matthias Casse, omdat hij van Iran niet tegen de Israëliër Muki mocht uitkomen in de finale. Mollaei vluchtte uit Iran en zocht zijn heil in Mongolië.