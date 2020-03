Southgate (bondscoach Engeland): "Martinez kent onze spelers ook goed, hoor"

Op het WK in Rusland klopte België Engeland in de groepsfase met 0-1 en ook in de kleine finale bleken de Rode Duivels te sterk: 2-0. In de Nations League volgt er een nieuwe paringsdans.

"Dat we nog eens tegen België spelen? Ja. En de vorige 2 keer hebben we niet veel succes gehad", lachte bondscoach Gareth Southgate gisteren bij onze man in Amsterdam, waar er geloot werd.

"We kennen de kwaliteiten van de Belgische spelers. Heel wat Duivels spelen in onze Premier League en we zien hen vaak aan het werk. We bewonderen de Belgen en hun ploeg. Het wordt een stevige test voor ons."

"Of het een voordeel is dat ik hen elke week kan bekijken? Neen, want Roberto Martinez kent onze spelers ook goed, hoor. Het is één ding om hen te kennen. Het is nog iets anders om hen te kunnen kloppen."