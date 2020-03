Romelu Lukaku belooft Verschueren: "Nog minstens 2 jaar Anderlecht voor ik stop"

Lukaku brengt wel vaker tijd door op sociale media en gaat daarbij graag in interactie met zijn fans. Die komen dan al eens iets te weten - al zijn dat niet altijd nieuwtjes.

Gisteren stelde iemand de vraag of hij terugkeert naar Anderlecht, de ploeg waar het voor hem 10 jaar geleden allemaal begon, voor hij zijn schoenen zou opbergen. In zijn antwoord richtte Lukaku zich tot sportief directeur Michael Verschueren van Anderlecht: "@michaelverschueren. Voor minstens 2 jaar 😅." Het is niet duidelijk of Verschueren zelf de vraag aan Lukaku stelde.

Een andere nieuwsgierige vroeg Lukaku wanneer hij zou terugkeren naar Anderlecht: "Op mijn 34e, denk ik." Daar moeten de Anderlecht-fans dus nog 8 jaar op wachten.