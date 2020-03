Rode Duivels ontlopen alvast 3 toplanden bij Nations League-loting

55 landen gaan straks de bokaal in, onderverdeeld in 4 divisies. België zit in de A-divisie, die onderverdeeld is in 4 groepen met telkens 4 landen. De Rode Duivels zijn bij de loting geen reekshoofd, maar zo ontlopen ze wel Frankrijk, Italië en Spanje, die in dezelfde pot zitten.

In pot 1 zitten de 4 landen die in de voorbije editie de Nations League Finals haalden: Portugal, Nederland, Engeland en Zwitserland. Ook in pot 4 zitten er met Duitsland en Kroatië ook nog 2 te duchten tegenstanders.

De 4 groepswinnaars in de A-divisie plaatsen zich voor de Final 4, die in juni 2021 gespeeld wordt. De laatste in elke groep degradeert naar de B-divisie, voor de nummers 2 en 3 in de groep verandert er niets. De belangrijkste opzet van het toernooi is nog steeds om oefenduels te vervangen door interlands met inzet, tussen landen van vergelijkbare sterkte.