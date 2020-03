Radja Nainggolan krijgt nieuwe trainer bij Cagliari

Maran kende met Cagliari nochtans een uitstekende seizoensstart. Op 16 december konden ze op 1 punt van rivaal Lazio komen, die toen 3e stonden. Cagliari gaf in die wedstrijd een voorsprong uit handen en verloor met 1-2.



Sindsdien kon de club uit Sardinië niet meer winnen. De 3-4 thuisnederlaag tegen AS Roma dit weekend was de spreekwoordelijke druppel voor Maran.

Door het sterke seizoensbegin komt de club op plek 11 wel niet in degradatiegevaar. Wie de nieuwe trainer van Naingolan en co wordt, is momenteel nog onduidelijk.