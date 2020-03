Ophef over BK veldlopen: "Twee klachten over de uitslag"

Soufiane Bouchikhi pakt zondag in Laken de Belgische titel en kreeg Dieter Kersten (2e) en Isaac Kimeli (3e) naast zich op het podium. Kimeli was nochtans op weg naar het zilver, maar liet zijn trainingsmaatje nog voor. Dankzij die tweede plaats pakte Kersten de eindzege in de CrossCup, ten nadele van Belgisch kampioen Bouchikhi.

"De CrossCup heeft kennis genomen van twee klachten in verband met de uitslag van de lange cross bij de mannen op het BK veldlopen. De CrossCup wacht daarom de beslissing af van de atletiekfederaties rond de klachten, aangezien het CrossCup-reglement doorverwijst naar de reglementen van de federaties", laat de organisatie weten.

Wie de klacht ingediend heeft, is niet bekend, maar Soufiane Bouchikhi reageerde gisteren op zijn Facebook-pagina wel verontwaardigd over het manoeuvre van Kimeli. "In de laatste ronden heb ik Tim Moriau (de coach van Kimeli en Kersten, red) horen roepen dat Isaac zijn plaats moest afgeven aan Dieter, zodat die de CrossCup kon winnen", schrijft Bouchikhi.

"Ik vind dat dit soort gedrag echt niet past in zo een mooi evenement als de CrossCup. In het voetbal noemen we dit een omgekochte match. Dit is ook tegen alle waarden en normen van onze prachtige sport. Ik zou het totaal niet erg gevonden hebben als Dieter op een eerlijke manier de CrossCup gewonnen had, maar dat was zondag niet het geval."