Onze spion over Moscon: "In het peloton weet iedereen hoe arrogant hij is"

Als ik in het peloton rijd, hoor ik collega’s zo nu en dan “Moscon!” roepen. Hij heeft dan weer een of ander manoeuvre uitgevoerd dat je als renner beter niet doet.

Zondag heeft Moscon zich weer van zijn kleinste kant laten zien tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Mensen konden misschien denken dat Moscon veranderd was, want vorig jaar verscheen er in de media geen enkel incident met de Italiaan, maar ik wist dat hij niet veel heeft bijgeleerd.

Alle renners weten dat Moscon zich arrogant gedraagt in het peloton. Hij houdt met niemand rekening. Zo gaat hij in het midden van de baan rijden om dan plots naar rechts uit te wijken. De renners achter hem kunnen dan maar net een incident vermijden.

Eigenlijk hoeft Moscon zich helemaal niet arrogant te gedragen. Hij rijdt bij Ineos en heeft al wat gepresteerd, daardoor hebben renners automatisch respect voor iemand zoals hij.

Op sociale media kreeg Moscon zondag nogal wat kritiek over zich heen door zijn actie in Kuurne, maar daar trekt hij sowieso zich niets van aan. Moscon is een speciale kerel.

Ik verwacht niet dat hij zijn excuses zal aanbieden aan Jens Debusschere, naar wie hij zijn fiets heeft gegooid. Tenzij de ploeg hem dat verplicht natuurlijk.