Martinez: "Denk dat Eden Hazard nog voor het EK voor Real zal spelen"

"Ik heb niet het gevoel dat het toernooi in gevaar is, maar we hebben wel een plan-B voor het geval dat. Dan zouden we bijvoorbeeld een match in België spelen en de tijd gebruiken om hier zo goed mogelijk met de spelers te werken. Maar dat zijn nu geen zorgen."

"Zoals voor alle sportevenementen op dit moment wordt de situatie op de voet gevolgd. We krijgen goeie info vanuit Qatar en de huidige situatie stemt ons gunstig. Maar we moeten hier ook verantwoordelijk mee omgaan."

Roberto Martinez was dinsdag in Amsterdam voor de loting van de Nations League (hierover meer hieronder) en daar vroeg de journalist van Sporza hem hoe de kaarten momenteel liggen voor het geplande toernooi in Qatar.

Ik heb niet het gevoel dat het toernooi in Qatar in gevaar is, maar we hebben wel een plan-B.

"De opstelling zal nu niet plots veranderen"

Wat de Nations League betreft is Roberto Martinez opgelaten dat er vertrouwde gezichten als Engeland, Denemarken en IJsland ons pad kruisen. "Het zijn geen verrassingen, maar toch matchen om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld die match op Wembley, dat is altijd leuk."

De vraag is wel of Martinez er zelf wel nog zal bij zijn dan. Zijn contract loopt af na het EK. "Ik ben zeker dat we snel zullen weten of ik dan nog coach van België zal zijn. Zodra er nieuws is, doen we een mededeling."

"Maar na vandaag praten we niet meer over de Nations League en richten we onze blik volledig op het EK. We zullen de komende maanden wat geluk moeten hebben met blessures, zoals die van Hazard. Ik heb hem gezien voor zijn operatie en hij was positief zoals altijd. Ik denk dat zijn herstel goed zal verlopen en hij nog voor het EK voor Real zal kunnen spelen. Ik kan me ook geen toernooi zonder Eden voorstellen."

Martinez maakt zich ook geen zorgen over basisspelers die bij hun club minder aan de bak komen, zoals een Jan Vertongen. "De opstelling zal niet veranderen door wat er nu gebeurt, er zit een lang proces achter, een cyclus van 2 jaar."