Jesse Vandenbulcke: "Er wordt te vaak gezegd dat België geen goede rensters heeft"

Dit voorjaar houden we een estafette in het vrouwenwielrennen. Elke week laten we een Belgische renster aan het woord over de wieleractualiteit. Vandaag zet Belgische kampioene Jesse Vandenbulcke (Lotto-Soudal) de estafette op gang.

Spaanse dokters waren niet blij met mijn 1e vraag

Met gemengde gevoelens ging ik zaterdag naar de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Niet als renster, maar als toeschouwer. Dat vond ik bijzonder jammer, want de start van de Omloop was op 2 kilometer van mijn deur. Door een val in de Ronde van Valencia brak ik 2 weken geleden een nekwervel. “Wanneer mag ik weer fietsen?”, was mijn eerste vraag aan de Spaanse dokters. Die leken wat kwaad dat dat het eerste was waaraan ik dacht. “Je zal zeker 6 maanden moeten rusten”, klonk het. Gelukkig zei onze ploegdokter dat de Spanjaarden overdreven hadden. Door mijn gebroken nekwervel moet ik nu vooral plat liggen en niks doen. Voor een wielrenner is niets frustrerender dan dat. Maar de voorbije week was mijn zoontje thuis, waardoor ik me kon bezighouden. Hij helpt me in mijn herstel, omdat hij me mijn miserie wat doet vergeten.

Jesse Vandebulcke bij de start van de Omloop met Fien Delbaere en Alicia Franck, trainingsmakkers bij de Oost-Vlaamse Sterren.

We mogen ons niet vergelijken met Van Vleuten

Door mijn blessure heb ik nu wel alle tijd van de wereld om de vrouwenwedstrijden op de voet te volgen. Zaterdag zag ik zoals gehoopt een heel mooie Omloop Het Nieuwsblad. Een klein groepje bleef over in de finale en daarin zaten alle grote namen. Van Vleuten komt uiteindelijk solo aan. Het was heel mooi wat ze deed, maar voor de andere rensters is dat wat jammer. We mogen ons niet vergelijken met Van Vleuten. Ze rijdt op een andere planeet. Ze kan zich volledig focussen op het wielrennen. Ik heb natuurlijk ook veel respect voor haar. Je moet het maar doen, zoveel trainen en tijd steken in het wielrennen. Helaas stonden er maar 8 Belgische rensters aan de start in de Omloop. Jolien (D’hoore) en Lotte (Kopecky) waren actief op het WK baanwielrennen. Als zij er weer bij zijn in de klassiekers, hebben we rensters van topniveau.

VIDEO: Van Vleuten wint de Omloop met knappe solo

Niet mooi wat Nederlandse commentator zei tijdens Het Hageland

België heeft echt wel goede rensters. Maar jammer genoeg wordt te veel de nadruk gelegd op het gebrek aan kwaliteit in het Belgische vrouwenwielrennen. “Als je als Belgische een kermiskoers wint, dan zit je zeker in de Belgische selectie”, hoorde ik een Nederlandse ex-renster zeggen die commentaar gaf bij de Omloop van het Hageland. Ik krulde mijn tenen, toen ik dat hoorde. Oké, de vijver waaruit Nederland kan vissen is groter. De ondersteuning is ook anders in België. De Belgische federatie ondersteunt vooral de rensters op de piste, omdat dat dat een kleine groep is. Maar er is meer dan Lotte en Jolien alleen in België. De federatie zou zich eens kunnen afvragen welke Belgische rensters er nog zijn en wat hun capaciteiten zijn. Het zou beter zijn om 10 Belgische rensters te ondersteunen en daar een hechte groep van te maken. We zouden elkaar dan naar een hoger niveau kunnen tillen. Nu heerst er vaak wat vijandigheid tussen de Belgische rensters, want we moeten tegen elkaar strijden voor de plekjes. Op stage ontstaan er dan soms wrijvingen. Dat moet veranderen, want dat komt het Belgische vrouwenwielrennen niet ten goede.

VIDEO: Wiebes klopt Bastianelli in de Omloop van het Hageland

Van Lone Meertens zullen we nog horen

In de estafette geef ik het stokje door aan mijn jonge ploeggenote Lone Meertens. In de Omloop van het Hageland stortte ze zich meermaals in het offensief. En daarvoor werd ze beloond met de bergprijs.



Ik heb haar ook aan het werk gezien op de ploegstage. We zullen nog van haar horen. Over een aantal jaar kan Lone volgens mij mooie resultaten rijden in de Giro Rosa. Zaterdag zal Lone trouwens kunnen proeven van de Strade Bianche. Voor haar wordt dat een leerschool. Voor de andere Belgische deelneemsters hoop ik dat ze zich kunnen tonen en bewijzen dat er in België wel goede rensters zijn.