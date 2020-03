Ineos-ploegleider en ex-renner Nicolas Portal overleden aan hartaanval

Nicolas Portal had als renner geen glanzende carrière. Zijn gloriedag kende hij in 2004, toen hij een rit in de Dauphiné wist te winnen, zijn enige profzege. Op zijn 31e moest hij al een punt achter zijn carrière zetten, omdat er hartritmestoornissen waren vastgesteld.

Portal werd van renner bij Sky bijna meteen ploegleider bij de Britse formatie. Vanaf de eerste rij maakte hij de grote (Tour-)successen mee van eerst Chris Froome en daarna Geraint Thomas en Egan Bernal.

"Het is met de grootste droefenis dat we het overlijden van onze ploegmaat, collega en vriend Nicolas Portal moeten meedelen", stuurt Ineos, de opvolger van Sky, de wereld in. "Nico is deze middag plots gestorven in zijn huis in Andorra."

"RIP Nico, je geest zal ons altijd blijven vergezellen op de weg en je zal voor altijd in onze harten blijven."