GP judo in Rabat afgelast, domper voor Belgen die jagen op olympisch ticket

De annulatie van de GP van Rabat is een streep door de rekening van heel wat judoka's die nog jagen op een olympisch ticket. "We zoeken dan ook naar oplossingen voor deze onverwachte situatie. Als eerste noodmaatregel hebben we de registratie voor de Grand Slam in Jekaterinenburg heropend", laat de judobond weten.

Een van de getroffen judoka's is Toma Nikiforov, die net als Kenneth Van Gansbeke zijn comeback wou maken in Marokko na een lange revalidatie. Ook Dirk Van Tichelt, die in Rio brons veroverde, heeft nog punten nodig voor de olympische ranking om alsnog in Tokio te geraken.