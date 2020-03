De Tribune over "fenomenale" Abdi: "Zelden iemand gezien met zo'n optimisme"

De gasten in De Tribune konden gisteren ook niet voorbij aan de verbluffende marathon van Bashir Abdi in Tokio. De Somalische Belg zette 2u04'49" neer in zijn voorbereiding op Tokio 2020. "Dat was fenomenaal. En hij was vooral in Japan om te wennen, niet eens voor die snelle tijd", luidt het.

Documentairemaker Luc Kempen was zondag nog sprakeloos na de prestatie van Abdi, maar in De Tribune had hij zijn tong teruggevonden en sprak hij niets dan woorden van lof. "Ik kwam zondagnamiddag op het BK veldlopen in Laken Abdi's vroegere trainer Peter Robbens tegen. Die had na de marathon getweet: "Bashir heeft me groots doen dromen"." Kempen verklaart zich nader: "Op het eerste zicht denk je daarbij niet aan Bashir. Maar ik moet wel toegeven: ik heb de man 3 jaar gefilmd in de aanloop naar de Spelen van Rio en ik herinner me nog die eerste ontmoeting in een rijhuisje in Nieuw Gent, een wijk in Gent. Een kleine man met een brede glimlach." "Een wereld ging open. Ik heb zelden iemand in de sportwereld gezien die in weerwil van tegenslag en blessures toch altijd optimisch bleef. Ik herinner me een Somalische avond bij zijn Gentse atletiekclub. Hij straalde heel de avond en iedereen warmde zich aan zijn glimlach en optimisme." (lees voort onder de tweets)

"Abdi was in Japan om te wennen, die snelle tijd was niet zijn doel. Heel straf"

Wat Abdi nu doet, daar had Kempen niet in geloofd. "Precies ook omdat hij zulke moeilijke tijden op de piste heeft beleefd", viel presentator David Naert Kempen bij. "Hij moest vaak last minute afhaken met blessures." Na het EK 2018, waar hij een medaille haalde, stapte Abdi over naar de marathon. Kempen maakt nog een kanttekening: "Wat je ook niet mag onderschatten, Abdi heeft zich heel lang ten dienste gesteld van Mo Farah, ook van Somalische origine. Toen we hem filmden was het Farah all over the place. Voor al de Somaliërs verspreid over de wereld is die Mo Farah een god. Maar nu - Farah wordt 37 en Bashir is 31 - zie je dat Abdi sneller loopt dan Farah." Wielercommentator Christophe Vandegoor stelde aan Kempen en Naert de vraag hoe fenomenaal een verbetering van 2u06' naar 2u04' is. Naert: "Dat is fenomenaal, omdat hij nog maar 4 marathons heeft gelopen en dat het keer op keer sneller gaat. Nu meer dan een minuut eraf doen is heel wat. En niet in zomaar een marathon: hij wordt 5e in Chicago, dat is een major. Nu is hij 2e in Tokio, ook een major." "Die snelle tijd had hij zich ook niet echt tot doel gesteld. Het was vooral een marathon waarin hij eens wou wennen aan de Japanse omstandigheden. Hij ging eigenlijk in het tweede groepje meelopen, maar na een kilometer of 5 voelde hij zich al te goed voor dat tempo en wou hij vooruit. Dus loopt hij bijna alleen naar zo'n chrono. Dat is wel heel straf." Kempen kent de bonus van Abdi: "Zijn herkomst speelt in zijn voordeel. Hij leeft ook 8 à 9 maanden per jaar op hoogte in Ethiopië. En dan loopt hij nog niet op de beste schoenen van Nike, maar op de op 1 na beste."



"Top 10 in Tokio komt in zicht voor Abdi, die 2 maanden ervoor wel weer vader wordt"

Wat betekent dit nu voor de Olympische Spelen? Kempen: "Dat is op een ander parcours in Sapporo en op een ander tijdstip. Iedereen is het er wel over eens dat de top 10 nu in zicht komt." "Wat ook belangrijk is, is dat Koen Naert gaat en eventueel nog een derde Belg. Want dan heb je je eigen drankpost. Op de marathon in Rio 2016 was er om de 5 km een probleem: België stond daar ergens tussen een aantal andere landen. Dat is een gesukkel geweest. Dat is bij wijze van spreken zoals een post bij het veldrijden." "En ik geloof wel dat Naert, die uit blessure komt, zich wel graag ten dienste stelt van Bashir, voor zover dat kan in een marathon. Dat zit wel in zijn karakter." Kempen merkt wel nog iets problematisch op voor Abdi richting Tokio: "Hij wordt voor de tweede keer vader. Die bevalling is blijkbaar gepland 2 maanden voor de Spelen, het moment dat hij plant om weer naar Ethiopië te gaan om op hoogte te trainen. Hij heeft daar serieus mee in zijn maag gezeten. Die hoogtestage is echt wel nodig." Naert: "Als je ziet wat hij presteert, zijn die Olympische Spelen dé kans van zijn leven. Al krijgt hij er over 4 jaar misschien nog wel een." Kempen merkt nog op dat 2 belangrijke concurrenten van Abdi eind april in de marathon van Londen zullen duelleren. "Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele dagen er elkaar uit 3 maanden voor de Spelen. Het zou wel eens kunnen dat die elkaar dermate kapotlopen. En ook al zijn het wonderjongens of sloffen, zij moeten toch ook recupereren van dat soort prestatie."

Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele dagen elkaar 3 maanden voor de Spelen uit in de marathon van Londen. Het zou wel eens kunnen dat die elkaar dermate kapotlopen. Luc Kempen

Luc Kempen