Coronavirus vastgesteld bij 6 personen uit gestaakte UAE Tour

Het nieuws van de 6 coronagevallen werd bevestigd door het Ministerie van Volksgezondheid van de Verenigde Arabische Emiraten. "Het gaat om 2 Russen, 2 Italianen, 1 Duitser en 1 Colombiaan", klinkt het in de mededeling. "De patiënten hebben allemaal een link met de 2 eerdere gevallen in de UAE Tour."

"De personen worden op de voet gevolgd, hun toestand is allemaal stabiel. Ze krijgen allemaal de beste zorgen. De mensen die negatief hebben getest op het coronavirus hebben het hotel mogen verlaten."

Op dit moment zitten er nog 4 teams in quarantaine in een hotel in de Emiraten: UAE, dat vrijwillig in quarantaine ging, Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom. Het is (nog) niet bekend of er bij de 6 positieve gevallen renners van die ploegen zitten.