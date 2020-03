Café Sport #5: Benny 'De Kannibaal' Ceulemans leert Wesley Sonck tapbiljarten

In Café Sport maakt Sporza de komende weken een rondje langs de sportiefste cafés van Vlaanderen om het antwoord te vinden op de vraag of Wesley Sonck de beste cafésporter van Vlaanderen is.

Sonck is niet alleen de vaste voetbalanalist van Sporza, hij groeide op in een café in Ninove en kent als geen ander de details van de bekendste cafésporten.

Voor de reeks Café Sport leggen we de focus op de 5 oersporten uit de Vlaamse cafés: pool, darts, tafelvoetbal, wiezen en tapbiljart. In elk van de 5 afleveringen laat Sonck zich bijstaan door een kampioen uit de specifieke sport.

Elke aflevering van Café Sport worden er hardnekkige mythes rond cafésport ontkracht.

Mag je scoren met het middenveld bij tafelvoetbal?

In welke pocket moet de zwarte bal bij pool?

Hoe beslis je wie er begint bij darts?

Daar stopt het niet natuurlijk, want Sonck wil zich meten met de absolute top van de wereld van de cafésport. Daarvoor roept hij de hulp in van Belgische kampioenen die hem al hun geheimen verklappen. Die tips & tricks zullen ook van de kijker een betere cafésporter maken.