Analyse WK baan: "België heeft écht wel vers bloed nodig"

En wat België betreft, is de conclusie dat de spoeling heel dun geworden is. Pakweg 2 jaar geleden was er nog de droom en de ambitie om met een ruime selectie naar Tokio te gaan. Maar uiteindelijk zullen het maar 4 renners worden: Jolien D'hoore en Lotte Kopecky bij de vrouwen en Kenny De Ketele en Robbe Ghys bij de mannen. Zij zijn respectievelijk 4e en 5e geworden in de ploegkoers. Daarmee kun je nog thuiskomen. Zij zijn ook de enige stille hoop op op een olympische medaille.

Wat betekent dat dan met het oog op de Spelen van Tokio? Wel, heel eenvoudig, het zal daar minstens even moeilijk worden om een medaille te halen. Het niveau was op dit WK al heel hoog en dat zal in juli op de Spelen misschien wel nog hoger zijn.

Het was geen goed wereldkampioenschap voor België. We stonden geen enkele keer op het podium en dat is van 2013 geleden. In dat opzicht kun je wel van een dieptepunt spreken.

"Achtervolgingsvrouwen kwamen 283 duizendsten tekort voor Tokio"

In de ploegenachtervolging hebben de Belgische vrouwen trouwens een unieke kans laten liggen. Ze moesten voor Frankrijk eindigen om naar de Spelen te mogen. Dat lukt net niet: het verschil was 283 duizendsten van een seconde. Maar vooral: de Fransen hebben gewoon slecht gereden op dit WK. En dan is het nog veel zuurder dat België daar niet optimaal van geprofiteerd heeft. Met een Belgisch record waren ze altijd op de Spelen geraakt, maar op het moment van de waarheid is het er niet uitgekomen.

De vraag is nu: wat met de toekomst? Bij de mannen is de ploegenachtervolging een tijd geleden al stopgezet, omdat er geen olympische hoop meer was. Bij de vrouwen ga je van bijna nul moeten herbeginnen, want 3 pionnen in die ploeg stoppen er sowieso mee. Voor D'hoore bijvoorbeeld is het einde project. En het is niet dat er een grote vijver is om uit te vissen, wel integendeel.

Na dit WK moet de wielerbond zich gaan bezinnen waar hij nog op wil inzetten in het baanwielrennen. En hoe. Er zal echt met de jeugd aan de slag gegaan moeten worden, want er is vers bloed nodig. Zoveel is zeker.

Ik vergelijk graag eens met het buitenland. Neem bijvoorbeeld Denemarken, dat maar een goeie 5 miljoen inwoners telt. Maar de Denen hebben in de ploegenachtervolging het wereldrecord aan flarden gereden met 3 van de 4 mannen die 22 jaar of nog jonger zijn. Dus die Denen zijn er heus niet gisteren aan begonnen. Ze zijn op jonge leeftijd geselecteerd en ze zetten vol in op het baanwielrennen.

Filippo Ganna, wereldkampioen uit Italië: 23 jaar. De Nederlanders Lavreysen en Ligtlee, ook wereldkampioen en ook nog maar 22 jaar. Je moet eigenlijk al vanaf vandaag structureel met de jeugd gaan werken richting Parijs 2024, als je daar wil scoren. En dat zal geen makkelijke opdracht zijn, want bij de bondscoach leeft de overtuiging dat de aantrekkingskracht van het veld en de weg te groot is."