Puskas Arena in Boedapest vormt in 2022 decor van Europa League-finale

De Puskas Arena is een gloednieuw stadion dat voor het EK van komende zomer gebouwd werd. Dan worden er 3 groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld. Het stadion biedt plaats aan 65.000 toeschouwers.

De Champions League-finale van 2022 werd eerder al toegewezen aan de Allianz Arena in München. De Europese Supercup wordt dat jaar gespeeld in de Finse hoofdstad Helsinki en in 2023 in de Kazan Arena in Rusland.

Dit jaar wordt de finale van de Champions League in het Atatürkstadion in Istanboel gespeeld, volgend jaar is Sint-Petersburg de gaststad. De Europa League-finale vindt dit jaar plaats in Gdansk (Polen) en komend jaar in Sevilla.