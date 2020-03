Ook paniekvoetbal bij KV Oostende? Coach Dennis van Wijk is ontslagen

"De mayonaise met de spelersgroep pakte niet helemaal"

Aangezien Cercle Brugge (14e met 23 punten) na 12 op 12 door het kleinste gaatje lijkt te kruipen, is het degradatiespook meer en meer opgeschoven naar Waasland-Beveren (16e met 20 punten) en KV Oostende (15e met 22 punten).

En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Vorige week zondag nam Waasland-Beveren afscheid van coach Arnauld Mercier, die werd opgevolgd door Dirk Geeraerd. Vandaag volgt KV Oostende dat voorbeeld: het zet de samenwerking met Dennis van Wijk stop.

Van Wijk werd op oudejaarsdag voorgesteld als T1 bij KVO, dat uit het niets op zoek moest naar een nieuwe trainer nadat Kare Ingebrigtsen plots naar Cyprus was vertrokken.

"Met Van Wijk kozen we voor iemand die de competitie én de club kende, dat vonden we toch wel belangrijk”, legt voorzitter Frank Dierckens in een mededeling op de clubsite uit. “We waren er ook van overtuigd dat zijn aanpak de juiste zou zijn voor deze spelersgroep. Iemand die de focus legde op hard werken en discipline."

"Tijdens de stage in Spanje werd de basis gelegd voor wat een goed einde van het seizoen moest worden. We moeten nu echter vaststellen dat de mayonaise met de spelersgroep niet helemaal pakte en dat we slechts 4 op 21 behaalden."

"Dan hadden we twee keuzes: verder werken en hopen dat we in de laatste twee wedstrijden punten zouden pakken of toch ingrijpen om zo het tij te doen keren. We kozen voor de laatste optie."