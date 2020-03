Lofzang van Arnar Vidarsson op Bernd Storck: "Spelers zijn zot van hem"

"Cercle Brugge heeft nu 12 op 12 en daarvóór haalde het 11 op 72. Kan er iemand in de studio mij vertellen hoe dat mogelijk is?", vraagt Arnar Vidarsson, zelf ex-Cercle, zich af. "Dat kan alleen in het voetbal."

"Het zit nu allemaal wel wat mee", zegt Peter Vandenbempt. "Die kopbalkans van Plastoen was een maand geleden binnen geweest. Nu gaat die net naast."

Vidarsson hoeft ook niet lang na te denken wie de architect van de heropleving bij Cercle is: "Ik ben een ongelooflijke fan van trainer Bernd Storck. Hij straalt zoveel vertrouwen en rust uit. Je ziet hem nooit als een gek aan de zijlijn zwaaien of roepen."

"Je ziet aan hem dat hij weet wat hij wil. Hij heeft Cercle weer een DNA gegeven en Monaco is hem ver gevolgd in zijn manier van werken. Van de ploeg van gisteren was enkel Biancone een huurling van Monaco. Je kunt niet 12 of 13 spelers van Monaco in Brugge smijten en denken: die zullen het wel doen. Er moet continuïteit zijn."

"Die jongens denken zelf ook: ik zal daar eens 2, 3 maanden gaan sjotten en dan ben ik weer weg naar de zon in het zuiden."

Vidarsson vindt Storck een typisch Duitse coach. "Hij is een controlefreak. De spelers moeten heel hard werken, maar op de juiste momenten is Storck ook menselijk. Met Sinterklaas heeft hij iedereen een doosje Merci's gegeven. Wie die goed kent, weet dat die door het bedrijf Storck zijn gemaakt. Hij heeft dus ook humor. En de spelers zijn zot van hem."