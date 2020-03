Honoré (Deceuninck-Quick Step) moet fiets twee weken aan de kant laten

Deceuninck-Quick Step won zaterdag de Ardèche Classic met Rémi Cavagna en knecht Mikkel Frølich Honoré reed zelf nog naar een 7e plaats in de daguitslag. Een dag later had Honoré minder geluk: hij kwam ten val en moest opgeven in de Drome Classic.

Op Twitter liet Honoré verstaan dat zijn valpartij zonder al te veel erg was, maar onderzoek heeft aangetoond dat de Deen met 3 kleine breukjes in zijn rug kampt. Hij hoeft niet geopereerd te worden, maar moet zijn fiets wel twee weken missen.

"Ik ben erg ontgoocheld, want ik voelde me goed in vorm en ik keek uit naar de komende koersen", reageert Honoré, die eerder dit seizoen al betrokken was bij een aanrijding met vluchtmisdrijf. "Ik moet nu geduldig zijn en probeer zo snel mogelijk sterk terug te keren."