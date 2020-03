Hoe oordeelt het Referee Department over fases in Racing Genk-Club Brugge?

De overtreding van Balanta, handspel van Rits

Over de overtreding van Eder Balanta (Club Brugge), geen kaart: "Bij een hoge lange pas springt Eder Balanta (Club Brugge) kijkend naar de bal, om de bal te spelen. Hij maakte contact met Sébastien Dewaest (RC Genk) met zijn arm/elleboog op een roekeloze manier."

"Het Referee Department verwachtte een gele kaart in deze situatie, maar geen VAR Interventie omdat de VAR enkel kan ingrijpen bij een 'gemiste' rode kaart."

Over het handspel van Mats Rits (Club Brugge), geen penalty: "Dries Wouters (RC Genk) en Mats Rits (Club Brugge) gaan in duel bij een hoge bal in het strafschopgebied. Beide spelers raken de bal niet met het hoofd. De bal maakt daarna contact met de arm van Mats Rits."

"De arm is 'weg' van het lichaam (away from the body) en maakt het lichaam onnatuurlijk groter. Het Referee Department verwachtte een strafschop en een VAR-interventie bij deze fase."