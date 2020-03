Daniel Sturridge wordt bijna 4 maanden geschorst voor overtreden van gokreglement

De Engelse gokcommissie had Daniel Sturridge in juli een sanctie van 6 weken (4 weken voorwaardelijk) opgelegd voor het overtreden van de gokregels.

Sturridge zou familie en vrienden informatie hebben verstrekt over een mogelijke transfer in januari 2018 naar Sevilla en zou hen hebben aangezet om op die transfer te gokken.

De FA ging echter in beroep tegen die milde sanctie en trok aan het langste eind voor een onafhankelijke commissie, met als gevolg dat Sturridge tot 17 juni 2020 geschorst is. Daarnaast werd de boete verdubbeld tot 150.000 pond (172.000 euro).

Eerder vandaag raakte bekend dat het tot 2021 lopende contract van Sturridge bij Trabzonspor in onderling overleg beëindigd werd. De aanvaller, die eerder ook aantrad voor Manchester City, Chelsea, Bolton en West Brom, won vorig jaar de Champions League met Liverpool.

Voor die club scoorde hij 68 keer in 160 wedstrijden, maar afgelopen zomer werd zijn aflopend contract niet verlengd na een teleurstellend seizoen. Dit seizoen was Sturridge goed voor 7 doelpunten in 16 wedstrijden voor Trabzonspor. Sturridge is ook 26-voudig Engels international, maar zijn laatste interland dateert wel al van oktober 2017.