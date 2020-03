Cédric Nuytinck en Lisa Lung vieren op BK tafeltennis

"Het is altijd een speciaal gevoel en het went nooit", liet Nuytinck weten. "Er elk jaar opnieuw staan is zeker niet vanzelfsprekend. Ik was wel honderd procent en dan heb ik toch een grote kans om het toernooi te winnen."

Lisa Lung pakt de dubbel

Naast haar overwinning in het dubbeslspel was Lung ook op zondag de beste bij de vrouwen. Ze was te sterk voor Daria Mityukova in de finale en pakte in 4 sets tegen 1 haar tweede Belgische titel.



“Ik heb een topweekend achter de rug”, reageerde Lung tevreden. “Enkel tegen Florence Van Acker had ik het moeilijk, de andere wedstrijden zijn goed verlopen."