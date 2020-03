Ajax is zijn glans kwijt: "Spelers offeren zich niet meer voor elkaar op"

"Na de uitschakeling tegen Valencia liep de ballon leeg"

"Er is nog steeds veel kwaliteit en naar Nederlandse begrippen nog steeds veel routine, maar dit elftal zit enorm met zichzelf in de knoop. Mijn analyse is dat deze ploeg bij elkaar is gebleven om nóg eens Europees succes te hebben."

Het verschil tussen het huidige Ajax en dat van vorig jaar is schrikbarend hoog. "Toch haalde Ajax in deze Champions League tegen bijvoorbeeld Chelsea een extreem hoog niveau met eigenlijk bijna exact dezelfde spelers. Ze kwamen daar 1-4 voor en hadden de kwalificatie binnen handbereik. Maar toch werd het nog 4-4. Dan kun je niet anders concluderen dat dit elftal onderpresteert."

"Maar Ajax liet zich in beide matchen volledig meeslepen door het spel van Getafe. Terwijl het genoeg routine in de ploeg heeft om te mogen verwachten dat ze daarmee kunnen omgaan. De uitschakeling was dan ook terecht."

Voor Ajax begon de baalweek met de uitschakeling in de Europa League tegen Getafe . "Natuurlijk was dat Getafe een ontzettend irritante ploeg om tegen te voetballen", zegt AD-journalist Sjoerd Mossou . "Heel moeilijk om je kop erbij te houden."

"Ten Hag is geen type-Leekens, te weinig psycholoog"

Ajax en AZ gaan nu nek aan nek de laatste rechte lijn van de competitie in. "Het wordt voor coach Ten Hag heel moeilijk om de ploeg voor de rest van het seizoen op koers te houden. Je ziet heel veel ergernis, de opofferingsgezindheid die er vorig jaar was is nu helemaal weg."

"De meeste spelers gaan ook weg in de zomer, dat is zo afgesproken. Je moet een goeie amateurpsycholoog zijn om iedereen erbij te houden. Ten Hag is minder een type-Georges Leekens, die eens een arm om de schouders van zijn spelers kan slaan en die hen op een meer opportunistische manier kan raken."

"Vorig jaar speelde Ajax heel avontuurlijk en aanvallend, maar ook gedisciplineerd. Iedereen wist precies wat hij moest doen, er was een duidelijk strijdplan. Als je dat maar half uitvoert, zoals tegen AZ, speel je een soort zelfmoordvoetbal. Dan kom je overal een stap te laat en ligt er enorm veel ruimte achter de verdediging, waar AZ fantastisch mee omging."

"Toch was de zege van AZ verrassend, want die ploeg zat zelf in een dipje. Iedereen had dat zien aankomen, want het is een heel jong elftal. Vanuit het niets zagen we tegen Ajax plots weer het oude AZ."

"Maar uiteindelijk blijf ik mijn geld op Ajax zetten, omdat het veruit de meeste kwaliteit heeft. Op voorwaarde dat ze wel weer normaal gaan doen. En als ze het niet voor elkaar krijgen, hebben ze een ongelooflijke wanprestatie geleverd. Met deze kern hadden ze nu al een grote afstand genomen moeten hebben."