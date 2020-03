"Internationale Zwemfederatie staat in de top 3 van meest corrupte bonden"

In deze aflevering hoort u ook:

"De meest fascinerende dopingzaak die nu speelt"

De schorsing van 8 jaar die de Chinese olympisch kampioen Sun Yang vorige week kreeg voor een tweede dopingovertreding - hij sloeg een bloedstaal stuk met een hamer - beroerde de hele zwemwereld. Vooral door de ietwat perverse rol van de Internationale Zwemfederatie in dit verhaal. Die zag geen graten in zijn gedrag en gaf de zwemmer een gewone waarschuwing. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) ging hiertegen in beroep en kreeg gelijk van het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

"Het is de meest fascinerende dopingzaak die op dit ogenblik speelt", zegt Luc Kempen. "Je denkt dat je alles gehoord hebt met Russen en gaten in de muur, maar dit is redelijk straf", vult Christophe Vandegoor aan.

Luc Kempen is zich altijd blijven verdiepen in Sun Yang. "Hij was in 2014 ook al eens geschorst geweest, voor 3 maanden, omdat hij een verboden product had gebruikt. Maar de Internationale Zwemfederatie (FINA) maakte dat pas ná de schorsing bekend. In die periode waren er geen grote wedstrijden geweest, dus er was geen vuiltje aan de lucht."

"Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat, in de rangorde van meest corrupte sportbonden, de FINA in de top 3 staat", gaat Luc Kempen verder. "Ze hebben hem altijd beschermd omwille van die Chinese markt. We hebben het hier over een zwemmer met 35 miljoen volgers op de Chinese Twitter. Maar het is ongezien dat een zwembond tussenkomt om een dopingzondaar te beschermen, tot twee keer toe."