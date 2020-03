"Eden Hazard wordt deze week geopereerd in Dallas"

Sinds zijn transfer voor 100 miljoen euro van Chelsea naar Real afgelopen zomer beleefde Hazard nog maar weinig plezier aan het shirt van de Koninklijke.

Hazard speelde tot dusver slechts 15 wedstrijden voor zijn nieuwe club. Daarin kwam hij niet verder dan 1 goal en 5 assists.

De Rode Duivel was nog maar net hersteld van een enkelblessure (die hem 3 maanden van het veld gehouden had) toen hij op 22 februari tegen Levante opnieuw naar de kant moest. Hazard bleek een barstje opgelopen te hebben in het stukje kuitbeen in zijn gevoelige rechterenkel.

Vandaag melden enkele Spaanse media dat Hazard donderdag onder het mes gaat bij een specialist in Dallas. Niko Mihic, het hoofd van de medische cel van Real, zal Hazard in de VS bijstaan.

Na de operatie moet blijken hoe lang de inactiviteit van Hazard zal duren. Niet alleen zit Real Madrid vol ongeduld op hem te wachten, ook het EK 2020 is in aantocht. Op 13 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op dat Europese kampioenschap tegen Rusland.