Zieke Mathieu van der Poel past voor verkenning Ronde van Vlaanderen

Van der Poel werd vorige week geveld door een griepvirus, waardoor hij de Omloop Het Nieuwsblad moest laten schieten. De ploeg van de gebroeders Roodhooft gaf vandaag aan dat hun goudhaantje onvoldoende hersteld is om de verkenning af te werken.

Ook zijn deelname aan de Strade Bianche, waar hij normaal voor het eerst zou aantreden, is twijfelachtig: "Zijn deelname aan de Strade wordt later geëvalueerd", laat de ploeg weten.



Maar het is nog maar de vraag of de grindklassieker wel doorgaat. Door het coronavirus staan de Italiaanse koersen al enkele dagen op de helling. Morgen hakt de organisatie van de Strade de knoop door.