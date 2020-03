Yves Lampaert werd omvergereden door volgauto van Trek: "Deed niet veel deugd"

Lampaert: "We hebben Kasper hard aangemoedigd"

Na zijn 2e plaats in de Omloop zat Yves Lampaert in Kuurne-Brussel-Kuurne wel in het winnende kamp. "Kasper Asgreen was fenomenaal, hij had vandaag superbenen", was de eerste reactie van Lampaert.

"In de achtergrond hebben we de boel wat proberen lam te leggen voor Kasper. Sunweb, Ineos en Lotto-Soudal organiseerden zich goed, maar ze beten allemaal hun tanden stuk op Kasper."

"We hebben hem superhard aangemoedigd van achteren uit. Het is prachtig dat hij het haalt met 50 meter voorsprong."

"Gisteren toonde Asgreen dat hij ook al heel goede benen had. Zonder zijn mechanische pech op de kasseien van Wannegem-Lede was hij zeker meegeweest in de finale. Daarna heeft hij nog mooi afgestopt voor mij. Dat wordt vandaag beloond. We mogen trots zijn op ons weekend."