Tim Merlier na Kuurne-Brussel-Kuurne: "Een wonder dat ik niet gevallen ben"

Merlier: "Mijn schoenplaatje is volledig weg"

Tim Merlier verkondigde voor de start dat hij al de hele week nerveus was geweest, maar de Belgische kampioen deed het bij zijn klassieke debuut voortreffelijk. Merlier sprong meermaals op de juiste trein, maar kwam er in de sprint (voor de tweede plaats) niet uit.

"Ik had mijn gevoel in de koers graag in een uitslag omgezet, maar ik kreeg op 300 meter van de finish een kwak en moest een redding doen om me recht te houden", baalde de crosser/wegrenner.

"Wie de kwakker was? Fabio Jakobsen. Een sterke beer, maar het is jammer dat ik niet kon sprinten. Mijn schoenplaatje is volledig weg. Het is een wonder dat ik niet gevallen ben."

Het was uiteindelijk sprinten voor de tweede plaats. Merlier werd 25e. "Ik had al gezien dat Asgreen heel nerveus was. Het was op hem af te lezen dat hij goed was."