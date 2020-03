Thiam verpulvert Belgisch indoorrecord verspringen

Het vorige indoorrecord stond op naam van een andere zevenkampster, Hanne Maudens. Zij sprong vorig jaar in Gent 6,53 meter ver.



Al bij haar eerste sprong in Frankrijk verbeterde Thiam de sprong van Maudens met 10 centimeter: 6,63 meter.



In haar tweede poging sprong ze nog eens drie centimeter verder, maar vooral haar laatste sprong was indrukwekkend: de olympisch kampioene zevenkamp vloog 6,79 meter door de lucht, amper 7 centimeter verwijderd van haar outdoorrecord.