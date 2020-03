Sweeck en Betsema verlengen bij Pauwels Sauzen: "Blij dat we beste ploeg blijven"

Pauwels Sauzen houdt Laurens Sweeck met de contractverlenging tot eind 2022 nog twee jaar langer binnen zijn gelederen. Sweeck reageert tevreden.

"Ik kwam door het samengaan van de twee ploegen bij Jurgen terecht en merkte sindsdien dat alles hier perfect verloopt. Ik voel me hier gewoon prima, de verlenging was een logische stap."



Denise Betsema tekende een contract van 4 jaar. Sinds haar comeback na een omstreden positieve dopingtest sloot ze vrijwel moeiteloos opnieuw aan bij de top.



"Hoe Denise teruggekomen is, toont hoeveel talent, motivatie en wilskracht ze heeft. Mijn geloof in haar is bijzonder groot, en dus wilde ik Denise graag de zekerheid en het vertrouwen bieden dat ze in alle rust kan verder groeien”, reageerde Mettepenningen.



Ook Betsema was in haar nopjes met het vertrouwen van de ploeg: "Jurgen is mij blijven steunen in de moeilijke periode die ik achter de rug heb, en dat heb ik echt als bijzonder ervaren. Ik voel me hier ook heel erg op mijn plek. Dat geeft rust.”