Qatarese opener in MotoGP geannuleerd wegens coronavirus

Het coronavirus teistert ook de sportwereld. In Italië zijn al tal van wedstrijden uitgesteld, maar nu is met de start van het MotoGP-seizoen ook een groot internationaal evenement getroffen.

"Omdat Italië een cruciale rol speelt in het kampioenschap van de MotoGP, zowel op als naast de piste, hebben we beslist om de koninginnenklasse te schrappen", klinkt het in een mededeling. Italianen mogen niet afreizen naar Qatar vanwege het coronavirus. Met Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Valentino Rossi en Franco Morbidelli eindigden vorig jaar 4 Italianen in de top 10 van de WK-stand.

De wedstrijden in de Moto2- en Moto3-klasse zullen wel gewoon doorgaan, omdat alle teams en rijders hiervan al in Qatar vertoeven voor testen.