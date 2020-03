Nieuwe World League moet baanwielrennen aantrekkelijker maken

De eerste editie van de "World League" zal uit 6 etappes bestaan. De eerste daarvan moet in de herfst van 2021 plaatsvinden, de laatste in februari 2022.

De UCI gaat voor compacte meetings van een tweetal uur. "Dynamisch en aantrekkelijk en aangepast aan de wensen van de televisiekijker. We willen een nieuw publiek bereiken."

Op elk van de meetings in de World League komen zowel bij de manen als de vrouwen 4 disciplines aan bod: sprint, keirin, scratch en afvallingskoers. De renners kunnen hun ticket voor de World League versieren op het WK 2021 in Toerkmenistan. Daar plaatsen de top negen van de sprint en de keirin en alle medaillewinnaars van de groepswedstrijden zich. De UCI belooft hen "een aantrekkelijke prijzenpot".

Het pisteseizoen zal er dan in de toekomst als volgt uitzien: drie etappes in de Nation Cup (voormalige Wereldbeker) van maart tot september, de wereldkampioenschappen in oktober en de nieuwe World League van november tot februari.