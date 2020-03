Michel Wuyts: "Het systeem van Deceuninck-Quick Step wordt gekopieerd"

"Die nevenkopmannen gaan dan al eerder in de aanval, waardoor anderen de benen moeten stilhouden. Kijk maar naar Van Avermaet in de Omloop bij Trentin."

"Ik denk dat Stuyven in de Ronde en nog eerder in Parijs-Roubaix kan winnen. Zijn ritmiek, intelligentie en sprintsnelheid komen nu allemaal samen. Het is alsof hij daar een tijdje heeft moeten op wachten en nu op zijn 27e tot wasdom is gekomen."

"Waar hangt dat dan vanaf? Die ene zege die hem illuster zal maken voor enkele weken en maanden. En dan kan het best zijn dat hij vertrokken is voor meer. Lampaert zal dat vooral kunnen in dat Quick Step-blok, met een Stybar, Jungels en Asgreen."

"Maar ik wilde Van der Poel nog niet vastpinnen op een prestatie in de Omloop. Dat zou wat snel zijn, want Van der Poel trok na het veldritseizoen op skivakantie."

Moscon werpt de fiets van een collega in de sloot na een valpartij:

"Voor mij was Wout van Aert samen met Jasper Stuyven en Tim Declercq de man van de Omloop. Zijn comeback in het veld vond ik al imponerend. Wat hij gepresteerd in een lastige koers zoals de Omloop, vond ik verbluffend. Dat had ik niet verwacht."

Nico Derwael: Is Wout van Aert niet te vroeg begonnen met koersen? "Ik ben de voorbije week in contact geweest met Toon Claes, de arts die Wout van Aert geopereerd heeft. Hij heeft me verzekerd dat het in orde komt. Misschien met wat geduld. Maar Van Aert staat nu al verder dan we konden vermoeden."

Yentl Messiaen: Denk je dat sommige wielerwedstrijden geannuleerd zullen worden door het coronavirus?

"Ik denk van wel. In het Italiaanse voetbal worden wedstrijden uitgesteld of in lege stadions gespeeld. Ik denk dat de autoriteiten knopen zullen doorhakken in de plaats van hen die dat niet willen, dat is in dit geval RCS, de organisator van de grote Italiaanse wielerwedstrijden."

"Dat zou wel best zo snel mogelijk beslist worden. Want zij die niet kunnen meedoen aan Tirreno-Adriatico zouden dan de kans moeten kunnen krijgen om te starten in Parijs-Nice. Maar Nice ligt dicht bij Italië, schuilt daar ook geen coronagevaar? Het houdt je wel bezig."