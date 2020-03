Koen Naert over recordloper Bashir Abdi: "Ik ben er eigenlijk niet goed van"

Koen Naert is de ideale man om de uitspatting in Tokio van Bashir Abdi te duiden. De concullega zag op zijn computer hoe Abdi het klusje met veel branie klaarde. "Iets voor 3u zondagnacht ben ik wakker geworden, omdat ik naar het toilet moest", zegt Naert. "Toen dacht ik: "He, nu kan ik de laatste 20-25 minuten van de marathon in Tokio bekijken. Ik heb mijn laptop opgestart en toen zag ik hoe fantastisch Bashir aan het lopen was." "Bashir is zeer snel geëindigd, dat is een beetje zijn handelsmerk aan het worden. Tussen kilometer 40 en 42 heeft hij 25 seconden goedgemaakt om die 2e plaats binnen te halen. Ik ben er eigenlijk niet goed van (lacht)."

"Nieuw tijdperk binnengelopen"

"In België kunnen we de recente marathongeschiedenis (voor het tijdperk-Abdi en -Naert, red) terugbrengen tot Vincent Rousseau, die ooit 2u07'19" liep. Bashir loopt 3 minuten sneller. We zijn een nieuw tijdperk binnengelopen, als ik het zo mag zeggen", zegt Koen Naert.



"Als je 2u04' zegt, dan heb je het over de tijden van grootheid Haile Gebrselassie. 2'57" per kilometer: dat is echt zeer hard. Bashir heeft me toch weer verbaasd. Hij heeft nog meer talent voor de marathon dan voor de 10 kilometer, dat is nu wel duidelijk." Wat zegt deze prestatie met het oog op Tokio 2020? Tot wat is Abdi in staat op de Olympische Spelen? Naert: "Bashir spreekt over de top 10, maar na deze prestatie in Tokio is hij een underdog voor de medailles op de Spelen. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. De topsportcultuur in België is de laatste jaren aan het veranderen, dus denk ik dat we meer ambities mogen uitspreken, en zeker Bashir." "Het nadeel is dat Bashir nog niet aan een kampioenschap deelgenomen heeft. Een kampioenschap is altijd anders. Op het EK klopte ik jongens die normaal 5 minuten sneller lopen dan ik... Maar Bashir heeft zo veel klasse dat hij op de Spelen ongetwijfeld voorin zal meespelen, zeker met zijn snelheid op het einde."

"Bashir heeft veel meer basissnelheid dan ik"

Abdi verbeterde het Belgische record voor de derde keer in nauwelijks 10 maanden. Koen Naert schat die prestatie zeer hoog in. "In zijn tweede marathon liep Bashir 2u07' laag en dacht ik: "Mja, dat kan ik ook". Daarna liep hij 2u06' laag en moest ik al eens heel goed nadenken. Nu loopt hij 2u04'. Dan moet ik toegeven dat ik van heel ver moet komen om dat ook te kunnen", zegt Naert. "Bashir heeft veel meer basissnelheid dan ik. Zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat ik moet bezig zijn met een tijd van 2u04'. Die chrono ligt niet binnen mijn bereik, ik ben daar realistisch in." "Natuurlijk gun ik Bashir dit succes. Hij en ik zijn leeftijdsgenoten, we zijn allebei geboren in 1989. Wij lopen al samen sinds we junior zijn. We hebben ook ongeveer dezelfde carrièreopbouw gehad, met de 5 en 10 kilometer. Ik ben iets sneller overgeschakeld naar de marathon. Nu Bashir 2u04' loopt, is dat voor mij een motivatie om nog wat sneller te lopen dan mijn 2u07'." "We weten van elkaar hoe hard we moeten werken om dit te bereiken in een niet zo heel populaire mediasport. Bashir heeft het echt niet cadeau gekregen: een jaartje een contract, een jaartje geen contract, dan weer wel een contract... We hebben allebei veel moeten doen om iets te bereiken."

"Bashir heeft het verdiend"

Er is in het algemeen sterk gepresteerd in Tokio. Naert: "17 atleten zijn onder 2u08' gedoken. Dat is veel." "Ik denk dat het weer en het wedstrijdverloop ideaal waren. De omstandigheden zullen dus ook voor Bashir goed geweest zijn, maar geluk moet je afdwingen. Bashir heeft het verdiend." Naert zegt dat Abdi de vruchten plukt van toewijding en hard werk. "Of mensen zich vragen moeten stellen? Tegenwoordig worden mensen heel snel verdacht gemaakt." "Maar je moet eens kijken naar de video over Bashir in Ethiopië (bekijk de video hieronder of klik op deze link) en dan zie je hoe ontzettend hard hij daar werkt. Hij is heel veel van thuis en zijn gezin weg en getroost zich veel opofferingen om op dit niveau te geraken." "Bashir is ook al enkele jaren blessurevrij, waardoor hij geen zorgen heeft en goed kan doortrainen. Die basis is ook een verklaring van zijn succes."

De voorbereiding van Abdi op Tokio: