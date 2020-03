Klopp na eerste nederlaag: "Nu kunnen we opnieuw bevrijd spelen"

Als Liverpool straks kampioen wordt, zal het niet als "Invincible" zijn. De ploeg van Jürgen Klopp leek op weg om ongeslagen het seizoen in de Premier League af te werken, maar een nederlaag tegen Watford gooide die vooruitzichten gisteren in de prullenmand.

"We waren simpelweg niet goed genoeg"

Klopp bleef na de nederlaag zijn positieve zelve. "Ik bekijk het van de positieve kant, want vanaf nu kunnen we opnieuw bevrijd spelen. We hebben geen record meer te verdedigen, we kunnen gewoon opnieuw proberen om voetbalwedstrijden te winnen en dat is ook wat we zullen doen."



"We zijn niet echt teleurgesteld, omdat ik niet denk dat je records kan breken omdat je ze wilt breken. Je breekt ze omdat omdat je 100 procent gefocust bent op elke stap. En daarvoor moet je presteren. De jongens hebben ook gepresteerd en daarom wonnen we ook zoveel wedstrijden, maar vanavond waren we simpelweg niet goed genoeg."



"Het is jammer dat men binnen 500 jaar kan zeggen dat Liverpool het "bijna heeft klaargespeeld". Maar dat kunnen we nu niet meer veranderen. Het was ook altijd duidelijk voor mij dat we ooit wel eens een wedstrijd zouden verliezen."