Herlings wint 1e duel met Gajser, Jago Geerts is primus in MX2-klasse

Omdat hij vorig jaar door blessures werd geteisterd, kon Jeffrey Herlings zijn wereldtitel niet verdedigen. Zo kreeg Tim Gajser vrije baan. Iedereen verwachtte dit seizoen dan ook mooie duels tussen de Nederlander en de Sloveen. In Matterley Basin werden de motorcrossliefhebbers alvast op hun wenken bediend.

Herlings won de eerste reeks en Gajser de tweede, maar omdat die laatste amper punten scoorde in de eerste reeks, gaat de GP-zege toch naar de KTM-rijder.

Clément Desalle eindigde in beide reeksen op de 5e plaats, maar werd in de eindafrekening toch maar 7e. De beste Belg in Groot-Brittannië was zonder twijfel Jago Geerts. De 19-jarige won de eerste reeks en stak dankzij een 4e plaats in de tweede reeks de eindzege in de MX2-klasse, de wachtkamer van de koninginnenklasse, op zak.