Geen Belgische medaille op WK baanwielrennen: "Maar toch nog hoop voor Spelen"

Terwijl Peter Pieters zijn Nederlandse landgenoten de ene na de andere (gouden) medaille in de wacht zag slepen, moesten de Belgen zich tevreden stellen met hier en daar een ereplaats. "We hebben naar vermogen gepresteerd. In de ploegkoers waren we er toch 2 keer dichtbij. Maar we staan op de plek waar we horen."

"Ik hoopte op 1 uitschieter en dus 1 medaille, maar die kwam er niet. Maar ik hoop nog altijd dat we straks op de Spelen toch meedoen voor de medailles. Op het WK voor Rio werd Jolien D'hoore ook maar 4e in het omnium en uiteindelijk won ze brons in Brazilië."

Nicky Degrendele, 2 jaar geleden nog wereldkampioene keirin, kan zich in Tokio dan weer niet revancheren, want zij kon zich niet plaatsen. "Het was een heel moeilijke opdracht om de finale te halen, laat staan om wereldkampioen te worden. Een seizoen duurt 12 maanden en je moet dan ook 12 maanden gefocust blijven in je kop. De toppers hier zijn dag en nacht met hun sport bezig."

Toch beseft ook Pieters dat er structureel dingen zullen moeten veranderen. "We hebben nood aan vers bloed van onderuit. Zeker bij de vrouwen is de spoeling dun, dat zie je ook op de weg. Maar vooral: we hebben nood aan een duidelijke visie: waar willen we in de toekomst naartoe? Dat moeten we na Tokio evalueren."