Degrendele ziet olympische droom uiteenspatten: "Zal mijn traantjes nog wel laten"

Nicky Degrendele had sinds haar wereldtitel wat mentale problemen, maar daar lag het in Berlijn niet aan. "Ik was vrij relaxed, ik had er een hele week superveel zin in. Ik heb héél lang naar deze dag uitgekeken en de benen voelden ook goed. Alleen is het niet gegaan zoals ik wilde."

"Er had zeker meer moeten inzitten. Dit is hard, maar het is hard voor iedereen. Ik wil gewoon weer presteren zoals de Nicky van 2 jaar geleden, weer kunnen meedoen om de wereldtitel."

Ondanks de gemiste Spelen liet Degrendele zich niet gaan in het interview met Sporza. "Geloof mij maar, ik zal mijn traantjes straks nog wel laten. Maar ik kom terug! Op naar de Spelen van Parijs dan maar. Dat lijkt nog ver, maar Rio voelt nog maar als een jaar geleden. Het gaat allemaal zo snel."