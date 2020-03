Deceuninck en Lotto mogen naar huis, maar "het blijft chaos troef"

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten kwam donderdag tot een abrupt einde toen bleek dat twee Italiaanse personeelsleden van een ploeg besmet geraakt waren met het coronavirus.

Alle renners en stafleden zijn de voorbije dagen getest op het virus en moesten in hun hotels in Abu Dhabi blijven. Officieel gaf organisator RCS zaterdagochtend mee dat de stalen van 167 personen die in quarantaine zaten negatief waren.

Het was wachten op de andere resultaten, want naar schatting waren zo'n 600 mensen met de wielerkoers meegereisd. Die uitslag is nog altijd niet officieel.

De Australische wielerjournaliste Sophie Smith is in Abu Dhabi en zit sinds donderdagavond vast in het media- en stafhotel op Yas Island, zo'n 700 meter van het hotel van de renners op het Yas Marina Circuit.

"Lokale media beweren op dit moment (zondagochtend) dat 450 van de 612 testen negatief waren en dat de resultaten van de andere 162 binnenkort verwacht worden", zegt ze.