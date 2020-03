De Ketele na ploegkoers: "Sommige collega's hebben echt geen respect"

De Ketele: "Het was een zottekot"

Maar De Ketele onthoudt vooral het positieve. "We deden lang mee voor eremetaal. En dat tegen allemaal WorldTour-renners, terwijl wij maar twee rennertjes zijn met een iets bescheidener statuut. De WorldTour-renners houden rekening met ons en daar moeten we kracht uit putten."

Oud-wereldkampioenen Kenny De Ketele en Robbe Ghys waren vorig jaar nog goed voor brons en behoorden nu ook weer tot de kanshebbers in de ploegkoers, een wedstrijd over 200 rondes.

Bekijk het volledige interview:

"Misschien moeten we voor Tokio ook in quarantaine gaan"

Ghys en De Ketele kijken ook al vooruit naar de Spelen. "Iedereen zal nog 5 procent beter zijn", zegt Ghys. "We moeten enkel naar onszelf kijken en dieper ingaan op onze tactiek."

"Die eerste wedstrijdhelft moeten we in Tokio beter proberen door te komen. We zijn goed bezig. We moeten gewoon blijven hard werken zoals we bezig zijn."

"Ik denk dat we ons voor Tokio een week in quarantaine moeten laten steken", voegde De Ketele er nog aan toe. Winnaar Mørkøv verbleef door het coronavirus meer dan een dag in quarantaine de voorbije week.

"Maar we weten al langer dat Mørkøv en Hansen klasbakken zijn. Als zij 65 km/u beginnen te rijden, moet je mee. Een gat dichtrijden op die twee is heel moeiljik. Wij zijn niet de enige die dit gezien hebben. Voor Tokio zal iedereen zijn huiswerk wel maken."