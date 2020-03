Bouchikhi verlengt Belgische titel, Van Accom verrast bij de vrouwen

Bouchikhi verlengt veldlooptitel bij de mannen

Ook dit jaar was het Park van Laken het mooie decor voor de Belgische kampioenschappen veldlopen, maar door de zware regenval van afgelopen week lag de omloop er zwaar bij. Soufiane Bouchikhi begon als titelverdediger bij de mannen aan de lange cross.

Na een afwachtende openingsronde achtte Bouchikhi zijn moment gekomen. Met een scherpe versnelling nam hij meteen enkele meters afstand van zijn concurrenten. Die andere favoriet, Isaac Kimeli, probeerde mee te gaan, maar kon de aansluiting niet maken. De vogel was gaan vliegen en Bouchikhi soleerde naar zijn tweede opeenvolgende Belgische titel.

Trainingsmaatjes Kimeli en Kersten vochten het uit voor zilver, en het was Kersten die uiteindelijk verrassend de tweede plaats pakte voor drievoudig Belgisch kampioen Kimeli. De Limburger is daardoor ook eindwinnaar in de CrossCup, voor Soufiane Bouchikhi.