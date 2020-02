World Triathlon in Abu Dhabi afgeblazen door coronavirus

Tijdens de World Triathlon Series komen de beste triatleten bij elkaar om voor de wereldtitel te vechten. Dit jaar zou de openingsmanche in Abu Dhabi plaatsvinden.



Door de afgelasting van de UAE Tour, waar 2 Italiaanse stafleden met het coronavirus besmet zouden zijn, is buurland Abu Dhabi nu ook bestempeld als risicogebied. Daardoor besliste de organisatie in samenspraak met het emiraat om de driedaagse voorlopig te schrappen.

Er wordt overlegd of de wedstrijd met enkele maanden verplaatst kan worden. De tweede manche van de World Triatlon Series vindt op 18 en 19 april in Bermuda plaats.