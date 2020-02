Voorlopig geen extra coronabesmettingen bij UAE Tour-deelnemers

De UAE Tour is donderdagavond beëindigd nadat 2 Italiaanse personeelsleden van een ploeg besmet waren geraakt met het coronavirus.

Alle renners, stafleden en journalisten moesten in hun hotel in Abu Dhabi blijven en werden getest, omdat ze mogelijk in contact waren gekomen met het virus.

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat alle tests negatief waren, zo maakte het Departement Gezondheid van Abu Dhabi vanochtend bekend.

Een nog onbekend aantal mensen zit nog altijd in quarantaine in hotels in Yas Island.

De komende uren worden er nog meer testresultaten verwacht.